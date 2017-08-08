ГИБДД запретила обгон на барнаульской улице

В Барнауле запретили обгон на на ул. Радужной. Дорожники нанесли соответствующую разметку на проезжей части и установили дорожные знаки, пишет мэрия.

По данным ГИБДД, на этом участке в поселке Лесном участились случаи ДТП. Обгон запретили в целях предупреждения аварийных ситуаций. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.