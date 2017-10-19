В Барнауле запретят парковаться у одной из остановок

Стоянка на ул. Шумакова.

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула принял такое решения ради обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка в районе здания на ул. Шумакова, 62.

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