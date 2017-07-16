В Барнауле жители двух улиц вновь попытались перекрыть въезд автомобилям

Улицы Жасминная и Геодезическая .Фото : Евгений Епишев, Barnaul22. Улицы Жасминная и Геодезическая .Фото : Евгений Епишев, Barnaul22. Улицы Жасминная и Геодезическая .Фото : Евгений Епишев, Barnaul22. Улицы Жасминная и Геодезическая .Фото : Евгений Епишев, Barnaul22. Улицы Жасминная и Геодезическая .Фото : Евгений Епишев, Barnaul22. Улицы Жасминная и Геодезическая .Фото : Евгений Епишев, Barnaul22.

"Война" жителей улицы с автомобилистами началась после открытия ТРЦ "Арена" и постройки ледового дворца "Динамо". Люди недовольны тем, что по их улице стали чаще ездить машины. Мэрия не выделяет деньги не ремонт этих улиц, и их зачастую ремонтируют сами жители за свой счет. После этого они начинают считать улицу своей собственностью, устанавливают заграждения и т.п. Горожане в шутку уже прозвали этот район "Геодезическо-Жасминным автономным округом".

В конце июня на улице Жасминной перегородили въезд бетонной плитой.

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