В Белокурихе отремонтируют две крупные улицы

В Белокурихе отремонтируют улицы Молодежную и Братьев Ждановых. Из средств краевого бюджета на эти цели направили более 20 млн. рублей.
К ремонту улицы Братьев Ждановых подрядная организация уже приступила, сообщает Минстройтранс Алтайского края.
На данном объекте уложат новое асфальтобетонное покрытие, установят бордюры, обустроят тротуары. Работы идут интенсивно. Ежедневно здесь задействовано порядка 10 единиц техники и 20 рабочих. "Ремонт планируем закончить в ближайшие дни", — сказал руководитель подрядной организации "Юго-Восточное ДСУ" Максим Степин.
В прошлом году за счет краевых субсидий в Белокурихе отремонтировали улицу Советскую, стоимость работ составила 3,5 млн. рублей.
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