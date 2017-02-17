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В Бишкеке российский дипломат попал в ДТП

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Сегодня, 17:04.
Автоновости

В Бишкеке произошло ДТП с участием автомобиля сотрудника посольства России в Киргизии, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУВД киргизской столицы.

Флаг России.
Флаг России. Фото : Dmitry Dzhus, CC BY 2.0, part from original.

"По предварительным данным, принадлежащий посольству РФ автомобиль "Тойота" на дороге, которая ведет в аэропорт Манас, врезался в грузовой микроавтобус "Мерседес", — рассказали в городском отделе милиции. По предварительным данным, водитель микроавтобуса после столкновения с различными травмами был госпитализирован в одну из больниц Бишкека. Сотрудник российского диппредставительства, по информации "Интерфакса", также доставлен в больницу. О состоянии его здоровья и степени повреждений не сообщается.

Водитель "Тойоты" ехал на высокой скорости. Его представители выезжали на место ДТП и оформили соответствующие документы, однако никаких действий в отношении сотрудника российского посольства предпринимать не стали из-за его дипломатической неприкосновенности, пишет bfm.ru.

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