В Бишкеке российский дипломат попал в ДТП

В Бишкеке произошло ДТП с участием автомобиля сотрудника посольства России в Киргизии, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУВД киргизской столицы.
"По предварительным данным, принадлежащий посольству РФ автомобиль "Тойота" на дороге, которая ведет в аэропорт Манас, врезался в грузовой микроавтобус "Мерседес", — рассказали в городском отделе милиции. По предварительным данным, водитель микроавтобуса после столкновения с различными травмами был госпитализирован в одну из больниц Бишкека. Сотрудник российского диппредставительства, по информации "Интерфакса", также доставлен в больницу. О состоянии его здоровья и степени повреждений не сообщается.
Водитель "Тойоты" ехал на высокой скорости. Его представители выезжали на место ДТП и оформили соответствующие документы, однако никаких действий в отношении сотрудника российского посольства предпринимать не стали из-за его дипломатической неприкосновенности, пишет bfm.ru.
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