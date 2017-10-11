В Бийске автомобиль на скорости влетел в здание и перевернулся

ДТП в Бийске. Фото : vk.com/incident_22. ДТП в Бийске. Фото : vk.com/incident_22. ДТП в Бийске. Фото : vk.com/incident_22. ДТП в Бийске. Фото : vk.com/incident_22. ДТП в Бийске. Фото : vk.com/incident_22.

Это уже не первая авария на этом участке, говорят бийчане. В прошлый раз около пяти лет назад и прошлым летом пострадали соседние дома, пишут участники сообщества.

На этот раз автомобиль в результате столкновения оставил на доме дыру. По словам очевидцев, водитель ехал со скоростью 140 км/ч.

О пострадавших не сообщается.

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