В Бийске автомобиль на скорости влетел в здание и перевернулся

Вчера вечером, 10 октября, в Бийске в районе Заречья легковой автомобиль влетел на скорости в дом у дороги и перевернулся, сообщает сообщество "Инцидент Бийск". По словам очевидцев, на месте крутой поворот, некоторые водители не справляются с управлением.
ДТП в Бийске. Фото : vk.com/incident_22.
ДТП в Бийске. Фото : vk.com/incident_22.
ДТП в Бийске. Фото : vk.com/incident_22.
ДТП в Бийске. Фото : vk.com/incident_22.
ДТП в Бийске. Фото : vk.com/incident_22.
Это уже не первая авария на этом участке, говорят бийчане. В прошлый раз около пяти лет назад и прошлым летом пострадали соседние дома, пишут участники сообщества.
На этот раз автомобиль в результате столкновения оставил на доме дыру. По словам очевидцев, водитель ехал со скоростью 140 км/ч.
О пострадавших не сообщается.
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