В Бийске автомобиль разорвало на части. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске автомобиль разорвало на части. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске автомобиль разорвало на части. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске автомобиль разорвало на части. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске автомобиль разорвало на части. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске автомобиль разорвало на части. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске автомобиль разорвало на части. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске автомобиль разорвало на части. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске автомобиль разорвало на части. Фото : vk.com/incident_22.

По словам очевидцев, в Бийске на улице Туркменской водитель не справился с управлением и попал в аварию. Ему чудом удалось выжить. Пострадавших нет.

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