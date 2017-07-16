В Бийске из-за столкновения двух иномарок пострадали шесть человек

Утром 16 июля в Бийске в переулке Шубинском произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
По предварительным данным, водитель "Тойота Спринтер" 1977 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Фольксваген Поло", за рулем которого была женщина 1984 года рождения.
В результате столкновения травмы получили водитель "Тойоты Спринтер", 11-летний пассажир "Тойоты", водитель "Фольксвагена" и два ее пассажира — мужчина и женщина 1986 и 1964 года рождения. 5-летнего пассажира "Тойоты" госпитализировали.
В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.
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