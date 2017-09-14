В Бийске разгорелся скандал из-за автобусного маршрута

Несколько лет автобусы по маршруту №55 не ходили. С 1 сентября его восстановили. Контракт на обслуживание маршрута администрация Бийска заключила с Юрием Матусовичем. Он приобрел 15 новых автобусов "Газель Next”. Однако спустя два часа после начала работы автобусы Юрия сошли с рейсов. Причина - ремонт проезжей части на одной из улиц. По контракту на маршрут, объездных путей для маршруток не предусмотрено.

По проекту, ремонт дороги должен продлиться до ноября. Однако строители обязуются завершить их на месяц раньше. И потому автобусы маршрута № 55 должны выйти на линию уже с 1 октября, пишет "Бийский рабочий".

Тем временем против Матусовича на совещании в мэрии выступили другие перевозчики.

Андрей Нелин,

автоперевозчик:

Почему заключается контракт с новой фирмой и об этом никто не знает? Почему нельзя было организовать этот маршрут силами действующих перевозчиков?

Юрий Матусович ответил, что бился за маршрут много лет и часто получал от чиновников отказы. "Почему за все это время вы не приходили и не говорили: "а можно мне 55-й?" - ответил он Нелину.

Также на совещании перевозчики напомнили, что решение возродить маршрут №55 идет в разрез с объявленной властями политикой снижения числа автобусов в городе из-за падения пассажиропотока.

Виктор Щигрев,

и.о. начальника отдела транспорта администрации Бийска:

Контракт заключен в соответствии с 44-ФЗ. Мы эт этого уже никуда не уйдем. Маршрут этот будет.

Александр Студеникин,

и.о. главы администрации Бийска:

Кому-то нравится, кому-то нет, но есть федеральный закон. Констракт подписан в соответствии с ним. Если у кого-то из перевозчиков есть в этом сомнения — подавайте жалобу в прокуратуру и антимонопольную службу. Какие проблемы?

Как сообщает "Бийское телевидение", участники совещания решили создать координационный совет при главе администрации, который будет остаивать интересы всех автоперевозчиков.

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