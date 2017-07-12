В Горном Алтае из-за столкновения "Ниссана" и "Тойоты" пострадал маленький барнаулец

Вечером 11 июля в Манжероке (Республика Алтай) произошло ДТП с участием автомобилей Nissan X-Trail и Toyota Corolla. В результате аварии был травмирован 7-летний пассажир кроссовера.
В Манжероке в ДТП пострадал 7-летний барнаулец. 11 июля 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.
В Манжероке в ДТП пострадал 7-летний барнаулец. 11 июля 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.
Травмированному мальчику оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Проверка на наличие алкоголя в крови водителей показала отрицательный результат, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
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