В Индии готовятся к запрету продавать бензиновые и дизельные авто

В Индии намерены к 2030 году полностью отказаться от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Так власти хотят существенно сократить стоимость импорта горючего, и снизить стоимость эксплуатации машин, сообщает The Times of India.
Предполагается, что к тому времени Индия пересядет на электромобили. Министр энергетики Пиюш Гойал заявил, что правительство способно развить индустрию электромобилей в стране в течение двух-трех лет.Также власти намерены разработать программу государственной поддержки и популяризации таких машин.
Пока серийно электрокары выпускает только одна местная компания — Mahindra & Mahindrа. Однако разработку экологически чистых авто ведет ряд других автопроизводителей, включая крупнейшего в Индии — компанию Maruti.
Напомним, в Голландии планируют запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания уже к 2025 году. Аналогичные меры готовятся принять и в других странах.
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