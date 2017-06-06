В исторической части Барнаула на несколько часов перекроют улицу

6 июня в Барнауле с 13 до 16 часов ограничат движение по улице Пушкина в пределах проспектов Ленина и Социалистического. Перекрытие связано с празднованием Пушкинского дня России.

Отдел пропаганды городского ГИБДД просит водителей выбирать возможные пути объезда. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.