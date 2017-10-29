В Кемерове оборудовали заправку для электромобилей

Оборудование заправочной станции поддерживает высокоскоростную зарядку. Заправка будет бесплатной, пользоваться ею можно в любое время суток. Как сообщил директор местного филиала энергокомпании Борис Берлин, сетевики планируют разработать комплексную программу развития доступной электрозарядной инфраструктуры в областном центре.

Артем Червов,

владелец электромобиля:

Все мои друзья по клубу владельцев электромобилей в социальных сетях с большим воодушевлением восприняли то, что у нас в городе открылась первая электрозаправка. Это реальная альтернатива зарядке от домашней сети и большая экономия времени. Если дома для полной зарядки моего авто требуется 5 часов, то здесь мне потребуется минут 40. Надеюсь, что это нововведение подтолкнет кемеровчан к более активному использованию экологичного транспорта.

О необходимости создать сеть заправочных станций для электромобилей в Барнауле говорили в администрации города осенью 2013 года, так и остался только замыслом.

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