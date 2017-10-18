В лобовом ДТП на трассе М-52 одну машину выбросило в кювет, вторая врезалась в отбойник

Утром 18 октября на федеральной трассе М-52 (Чуйский тракт) произошло лобовое столкновение с участием двух легковых автомобилей, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск".
ДТП возле Бийска. 18 октября 2017 года. Фото : Светлана Кизимова vk.com/incident_22.
ДТП возле Бийска. 18 октября 2017 года. Фото : Светлана Кизимова vk.com/incident_22.
Авария случилась недалеко от Бийска. Из-за столкновения одна из машин съехала с дороги в кювет. Другую отбросило на отбойник. В аварии пострадал водитель одного из автомобилей.
Напомним, что недалеко от этого места также утром произошло другое ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате этой аварии "легковушка" превратилась в груда металлолома, а ее водитель в тяжелом состоянии отправлен в больницу.
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