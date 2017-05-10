Автоновости

В мэрии Барнаула рассказали, где и когда ограничат движение в связи с ремонтом теплосетей

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Сегодня, 13:28.
Автоновости

Барнаульская теплосетевая компания приступила к работам по ремонту и замене элементов системы теплоснабжения города. В связи с этим на некоторых участках в городе ограничат движение транспорта, пишет мэрия.

Аварийные работы в Индустриальном районе Барнаула на прорыве теплосети.
Аварийные работы в Индустриальном районе Барнаула на прорыве теплосети. Фото : altapress.ru.

С 8.00 10 мая до 20.00 25 июля ограничат движение транспорта на половине дороги по нечетной стороне улицы Попова в связи с перекладкой участка тепломагистрали М-333 в районе дома №51.

На 1/2 проезжей части по четной стороне улицы работы начнутся 26 июля с 8.00 и завершатся до 20.00 7 августа.

Также в период с мая по июль участки тепловых сетей будут менять на улицах Георгия Исакова (в районе домов №191 и №229, 243), Шукшина (№10, 12), Власихинской, Балтийской, Павловском тракте (№76а, 78). На время работ будет пополосно ограничено движение транспорта.

Участникам дорожного движения следует быть внимательными на этих участках. Горожанам приносят извинения за временные неудобства.

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