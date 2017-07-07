В мэрии объяснили, зачем нужен карман на Красноармейском у "Гулливера"

Как объяснил altapress.ru председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев, это не парковка и не дополнительная полоса для поворачивающих направо, как подумали некоторые горожане.

По его словам, на этом участке дорожники организовали остановку общественного транспорта с заездным карманом. После того, как ремонт проспекта полностью завершится, автобусы будут заезжать за пассажирами в этот карман. Сейчас же, по наблюдениям altapress.ru, они высаживают людей на островок безопасности.

Как ранее говорил чиновник, сдать обновленный Красноармейский должны к 1 сентября.

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