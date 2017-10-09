В мэрии рассказали, когда начнут развивать сеть платных парковок в Барнауле

Несколько лет в Барнауле обсуждают необходимость внедрить платные парковки на улицах центральной части города. Весной 2017 года в администрации Барнаула altapress.ru говорили, что массово платные парковки на улицах Барнаула могут появиться уже в 2018 году. Их собирались оборудовать на месте ныне бесплатных мест для стоянок авто на основных магистралях города — проспектах Ленина, Социалистическом и Красноармейском, а также между ними на расположенных перпендикулярно улицах.

Altapress.ru поинтересовался у администрации Барнаула, на какой стадии находится разработка этого проекта. В транспортном комитете ответили: "В ближайшей перспективе вопрос появления платных парковок не рассматривается".

Из ответа на запрос altapress.ru:

С одной стороны, мировая практика показывает, что в центре крупного города парковка автомобиля должна быть платной, иначе неизбежен транспортный коллапс. С другой - горожане справедливо ожидают, что вопрос будет решаться комплексно, а не ограничиваться сбором денег с автомобилистов за стоянку на муниципальной земле. Поэтому администрация города провела аукцион на разработку комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) в городе (см. справку — прим. ред.). Одним из этапов в нее включена разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства на территории города Барнаула.

Также в комитете отметили, что в будущем при организации платных парковок в Барнауле учтут опыт Красноярска. Это первый в Сибири город, попытавшийся внедрить новацию. Однако этот проект приостановили из-за нерентабельности. Причину инвестор — местная компания "Инфоком" — видит в том, что горожан не приучили вносить плату за стоянку машин. Власти долго не могли определиться с размером штрафа за неоплату, а когда сумму установили, стала очевидна другая проблема: административные комиссии работают неэффективно и выносят решения только по 1% от передаваемых им дел. В итоге красноярцы привыкли, что санкций за неоплату парковки можно не ждать.

В мае 2015 года компания из Красноярска "Инфоком" представила администрации Барнаула свой проект. Инвестор готов был организовать в краевой столице платное парковочное пространство на свои деньги, несколько лет собирать с автомобилистов деньги, а после передать всю инфраструктуру в собственность муниципалитета. Единовременно продполагалось создать не менее тысячи платных машино-мест в центральной части города. На такие условия администрация города не согласилась, сообщили в комитете. Известно, что создавать и эксплуатировать платные парковки (когда это все-таки случится) в Барнауле будет не частный инвестор, а муниципальное учреждение.

Справка

Санкт-петербургская компания "СПБ-Энерготехнологии" выиграла аукцион и получила право разработать комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД) в Барнауле. Она снизила стоимость контракта с начальных 12 миллионов рублей до 2,9 миллионов.

КСОДД — составная часть генплана. Она должна дать представление, как городу менять дорожную инфраструктуру таким образом, чтобы снизить аварийности и увеличить пропускную способность улиц, а также улучшить экологию. По сути, это научно-исследовательская работа, итогом которой должны быть конкретные обоснованные предложения (где и почему нужно установить светофор, построить развязку, расширить проезжую часть и т. д.)

Эксперты считают, что 3 млн — недостаточная сумма, чтобы подготовить КСОДД для такого города, как Барнаул. Если "СПБ-Энерготехнологии" некачественно разработает комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД) в Барнауле, ее работу не примет комиссия, сообщил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству минстройтранса Алтайского края Дмитрий Коровин.

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