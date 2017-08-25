В МВД рассказали, где по новым правилам имеют право дежурить "гаишники"

Наряды ДПС смогут проверять документы у проезжающих водителей в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках дорог после принятия нового административного регламента, отменяющего запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД.
Места для дежурства будут выбираться на основе анализа аварийности и с учетом оперативной обстановки. В ведомстве уточнили, что при этом документ должен минимизировать возможные злоупотребления. Для этого "нестационарные" посты будут исключительно в зоне обзора видеокамер или носимых видеорегистраторов.
Кроме этого, к сотрудникам ГИБДД усилят требования: им запретят курить во время проверки документов или невежливо общаться с водителями, пишут Известия.
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