В МВД рассказали, где по новым правилам имеют право дежурить "гаишники"

Места для дежурства будут выбираться на основе анализа аварийности и с учетом оперативной обстановки. В ведомстве уточнили, что при этом документ должен минимизировать возможные злоупотребления. Для этого "нестационарные" посты будут исключительно в зоне обзора видеокамер или носимых видеорегистраторов.

Кроме этого, к сотрудникам ГИБДД усилят требования: им запретят курить во время проверки документов или невежливо общаться с водителями, пишут Известия.

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