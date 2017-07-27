В Новосибирске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся

В Новосибирске перевернулся пассажирский ПАЗ. 26 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске перевернулся пассажирский ПАЗ. 26 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске перевернулся пассажирский ПАЗ. 26 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске перевернулся пассажирский ПАЗ. 26 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске перевернулся пассажирский ПАЗ. 26 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске перевернулся пассажирский ПАЗ. 26 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске перевернулся пассажирский ПАЗ. 26 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске перевернулся пассажирский ПАЗ. 26 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске перевернулся пассажирский ПАЗ. 26 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске перевернулся пассажирский ПАЗ. 26 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске перевернулся пассажирский ПАЗ. 26 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске перевернулся пассажирский ПАЗ. 26 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске перевернулся пассажирский ПАЗ. 26 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске перевернулся пассажирский ПАЗ. 26 июля 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk.

В салоне во время аварии находились 15 пассажиров. Четверо из них и водитель были травмированы. Госпитализировали 66-летнего водителя и трех пассажиров: женщин 85 и 79 лет и 48-летнего мужчину. Еще одна травмированная пассажирка после того, как ей в больнице оказали помощь, отправилась домой. Медики до прибытия спасателей эвакуировали пострадавших из салона.

Спасатели отключили газовое оборудование и аккумуляторную батарею автобуса, чтобы не произошел взрыв.



По словам очевидцев, авария произошла из-за того, что водитель отвлёкся на пассажиров, которые только зашли. По данным полиции, авария произошла в 19.45, водитель не справился с управлением, из-за чего ПАЗ врезался в фонарный столб.

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