14 сентября в Новосибирске во дворе дома на улице Толстого, 56 сгорел ретромобиль "Победа", сообщает "АСТ-54".
В Новосибирске дети сожгли ретромобиль. 14 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске дети сожгли ретромобиль. 14 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске дети сожгли ретромобиль. 14 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54.
По словам очевидцев, в машине, которая около трех лет простояла во дворе, сидели дети. Когда ребята вышли, "Победа" заполыхала. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя и оставили сгоревший ретромобиль и дальше украшать двор.
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