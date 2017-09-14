В Новосибирске дети сожгли ретромобиль. 14 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске дети сожгли ретромобиль. 14 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске дети сожгли ретромобиль. 14 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54.

По словам очевидцев, в машине, которая около трех лет простояла во дворе, сидели дети. Когда ребята вышли, "Победа" заполыхала. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя и оставили сгоревший ретромобиль и дальше украшать двор.

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