В Новосибирске девушки на RAV4 упали с верхнего этажа парковки ТЦ

В Новосибирске Toyota RAV4 упала с трехметровой высоты на парковке у ТЦ "Невский". 11 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске Toyota RAV4 упала с трехметровой высоты на парковке у ТЦ "Невский". 11 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске Toyota RAV4 упала с трехметровой высоты на парковке у ТЦ "Невский". 11 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске Toyota RAV4 упала с трехметровой высоты на парковке у ТЦ "Невский". 11 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске Toyota RAV4 упала с трехметровой высоты на парковке у ТЦ "Невский". 11 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске Toyota RAV4 упала с трехметровой высоты на парковке у ТЦ "Невский". 11 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске Toyota RAV4 упала с трехметровой высоты на парковке у ТЦ "Невский". 11 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54.

Машина, в которой находились две девушки, была на верхней парковке ТЦ. По неизвестной причине кроссовер пробил ограждение и свалился вниз с трехметровой высоты. В воздухе автомобиль перевернулся и упал на крышу у входа в здание. Девушки получили незначительные травмы, им оказали помощь сотрудники "Невского", сообщает АСТ-54.

Возможно, водитель перепутала педали тормоза и газа, пишет "НГС". Обе девушки были трезвыми, рассказали очевидцы.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.