Автоновости

В Новосибирске девушки на RAV4 упали с верхнего этажа парковки ТЦ

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Сегодня, 12:22.
Фоторепортажи

В ночь на 11 июля в Новосибирске у торгового центра "Невский" произошло ДТП с участием автомобиля Toyota RAV4.

Машина, в которой находились две девушки, была на верхней парковке ТЦ. По неизвестной причине кроссовер пробил ограждение и свалился вниз с трехметровой высоты. В воздухе автомобиль перевернулся и упал на крышу у входа в здание. Девушки получили незначительные травмы, им оказали помощь сотрудники "Невского", сообщает АСТ-54.

Возможно, водитель перепутала педали тормоза и газа, пишет "НГС". Обе девушки были трезвыми, рассказали очевидцы.

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