В Новосибирске из-за столкновения с "Лексусом" перевернулась военная "скорая помощь"

В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/act54. В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/act54. В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/act54. В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/act54. В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/act54. В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/act54. В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/act54. В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/act54. В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/act54. В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/incident_nsk.

"Скорая помощь" ехала со стороны военного городка, где располагается армейский госпиталь, сообщают очевидцы в сообществе АСТ-54. Lexus RX 330 от удара устоял, но у него сильно поврежден перед. А вот "буханка" военных перевернулась на бок.

Как пишут в "Инцидент Новосибирск", пострадавших в ДТП нет.

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