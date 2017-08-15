В Новосибирске из-за столкновения с "Лексусом" перевернулась военная "скорая помощь"

15 августа в Новосибирске столкнулись автомобиль Lexus и УАЗ "скорой помощи". Авария произошла на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Воинской возле здания военной прокуратуры Новосибирского гарнизона.
В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске в ДТП попала армейская "скорая помощь". Фото : vk.com/incident_nsk.
"Скорая помощь" ехала со стороны военного городка, где располагается армейский госпиталь, сообщают очевидцы в сообществе АСТ-54. Lexus RX 330 от удара устоял, но у него сильно поврежден перед. А вот "буханка" военных перевернулась на бок.
Как пишут в "Инцидент Новосибирск", пострадавших в ДТП нет.
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