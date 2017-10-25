В Новосибирске машрутка в хлам разбила машину ДПС

В Новосибирске маршрутка врезалась в автомобиль ДПС. 25 октября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске маршрутка врезалась в автомобиль ДПС. 25 октября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске маршрутка врезалась в автомобиль ДПС. 25 октября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске маршрутка врезалась в автомобиль ДПС. 25 октября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске маршрутка врезалась в автомобиль ДПС. 25 октября 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске маршрутка врезалась в автомобиль ДПС. 25 октября 2017 года. Фото : vk.com/act54.

Авария произошла на Бугринском мосту. Скорее всего причиной ДТП стал гололед: из-за резкого похолодания и выпавшего снега в эту среду в Новосибирске происходит множество аварий.

По словам очевидцев, машина полицейских прикрывала рабочих, которые монтировали камеры на мосту. Из-за столкновения у Granta вмят внутрь багажник и оторвано колесо. А пассажиры маршрутки получил незначительные травмы: у одного разбита бровь, у другого поврежден нос.

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