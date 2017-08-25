В Новосибирске реанимобиль перевернулся на мокрой дороге, и пациент выпал из машины 

24 августа, в Новосибирске, реанимационный автомобиль вез в больницу пожилого пациента с черепно-мозговой травмой и переломами ребер. По словам очевидцев, машина двигалась с большой скоростью, а дорога была мокрой после прошедшего дождя. Реанимобиль потерял сцепление с дорогой, врезался в дерево и перевернулся. Пациент выпал из машины на дорогу, сообщает сайт "БК54".
ДТП в Новосибирске. Фото : vk.com/act54.
ДТП в Новосибирске. Фото : vk.com/act54.
ДТП в Новосибирске. Фото : vk.com/act54.
ДТП в Новосибирске. Фото : vk.com/incident_nsk.
ДТП в Новосибирске. Фото : vk.com/incident_nsk.
По предварительной информации, мужчина жив, его госпитализировали на другой машине.
У водителя реанимобиля травмирована кисть руки, травмы также получили врачи. Очевидцы рассказали, что один врач лежал на обочине, но был в сознании.
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