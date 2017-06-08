В Новосибирской области тракторист погиб под колесами своего К-701

Утром 7 июня на 24 километре автодороги Кыштовка–Воскресенка погиб 54-летний механизатор.
Мужчина управлял трактором К-701, к которому была прицеплена дисковая борона. Сельчанин выпал из кабины и попал под колеса своего трактора. От полученных травм он скончался на месте, сообщает областное управление МВД.
По данным полиции,ЧП случилось во время подъема трактора в крутую гору. "Кировец" потерял управление и покатился назад. Тракторист выпрыгнул из кабины и попал под колесо
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