На Чуйском тракте водитель Nissan задавил пешехода

Инцидент произошёл на 214 километре автодороги Р-256 ("Чуйский тракт"). Водитель 1985 года рождения ехал из Новоалтайска в направлении Бийска.

В полночь мужчина наехал на пешехода 1974 года рождения. Переходил ли погибший дорогу в неположенном месте — неизвестно.

По данному факту сотрудники полиции отдела МВД России по Первомайскому району проводят проверку.

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