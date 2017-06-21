На Чуйском тракте водитель Nissan задавил пешехода

Ночью, 20 июня, в Первомайском районе водитель автомобиля Nissan Cefiro задавил мужчину, который находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой.
Инцидент произошёл на 214 километре автодороги Р-256 ("Чуйский тракт"). Водитель 1985 года рождения ехал из Новоалтайска в направлении Бийска.
В полночь мужчина наехал на пешехода 1974 года рождения. Переходил ли погибший дорогу в неположенном месте — неизвестно.
По данному факту сотрудники полиции отдела МВД России по Первомайскому району проводят проверку.
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