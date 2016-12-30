В пути за подарками: Барнаул встал в 9-балльных пробках

Беспрепятственному проезду по дорогам города мешают насколько ДТП. аварии произошли на ул. Загородной, шоссе Ленточный Бор, пр. Строителей, пр. Космонавтов, на пр. Ленина в районе пл. Октября.

В пробках стоят основные магистрали Барнаула. Движение на некоторых участках "замерло" до 3 км/ч. Аналогичная ситуация наблюдалась 29 декабря.