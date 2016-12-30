В пути за подарками: Барнаул встал в 9-балльных пробках

В обед 30 декабря из-за предновогоднего ажиотажа Барнаул встал в 9-балльных пробках. По данным "Яндекс.Пробок", это на три балла выше обычного.
Беспрепятственному проезду по дорогам города мешают насколько ДТП. аварии произошли на ул. Загородной, шоссе Ленточный Бор, пр. Строителей, пр. Космонавтов, на пр. Ленина в районе пл. Октября.
В пробках стоят основные магистрали Барнаула. Движение на некоторых участках "замерло" до 3 км/ч. Аналогичная ситуация наблюдалась 29 декабря.
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