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В пути за подарками: Барнаул встал в 9-балльных пробках

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Сегодня, 15:35.
Автоновости

В обед 30 декабря из-за предновогоднего ажиотажа Барнаул встал в 9-балльных пробках. По данным "Яндекс.Пробок", это на три балла выше обычного.

Пробка на ул. Малахова.
Пробка на ул. Малахова. Фото : vk.com/barneos22.

Беспрепятственному проезду по дорогам города мешают насколько ДТП. аварии произошли на ул. Загородной, шоссе Ленточный Бор, пр. Строителей, пр. Космонавтов, на пр. Ленина в районе пл. Октября.

Пробки в Барнауле 30 декабря.
Пробки в Барнауле 30 декабря.

В пробках стоят основные магистрали Барнаула. Движение на некоторых участках "замерло" до 3 км/ч. Аналогичная ситуация наблюдалась 29 декабря.

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