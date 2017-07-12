В России действуют новые правила перевозки детей в автомобиле

12 июля вступили в силу изменения в ПДД, утвержденные постановлением правительства от 3 июля.
Теперь правила допускают перевозить пристегнутого ремнями безопасности ребенка в возрасте от 7 до 12 лет на заднем сиденье автомобиля. В предыдущей редакции надо было обязательно использовать детские кресла. Если ребенок располагается на переднем сиденье, он должен находиться в автокресле в обязательном порядке.
При этом в ГИБДД отмечают, что автокресло остается наиболее безопасным способом избежать тяжелых последствий при ДТП.
Кроме того, теперь запрещается оставлять детей младше семи лет в автомобиле без присмотра, отмечает Лента.ру.
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