В России действуют новые правила перевозки детей в автомобиле

Теперь правила допускают перевозить пристегнутого ремнями безопасности ребенка в возрасте от 7 до 12 лет на заднем сиденье автомобиля. В предыдущей редакции надо было обязательно использовать детские кресла. Если ребенок располагается на переднем сиденье, он должен находиться в автокресле в обязательном порядке.

При этом в ГИБДД отмечают, что автокресло остается наиболее безопасным способом избежать тяжелых последствий при ДТП.

Кроме того, теперь запрещается оставлять детей младше семи лет в автомобиле без присмотра, отмечает Лента.ру.

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