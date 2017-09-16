В России хотят разрешить ГИБДД отбирать машины у пьяных водителей

Источник издания сообщил, что разработанный Минюстом еще в 2014 году законопроект о залоге транспортных средств нетрезвых водителей, могут принять в 2017 году. В прошлом году проект закона был принят в первом чтении, но возникли "загвоздки" финансово-технического плана - куда будет поступать залог, как быстро деньги будут перечисляться в бюджет и другие. Эти вопросы пока не урегулированы, работа над ними ведется.

Законопроект Министерства юстиции предлагает внести в Кодекс об административных правонарушениях поправки, согласно которым транспортные средства водителей, пойманных за рулем в нетрезвом состоянии или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, инспекторы ГИБДД смогут принудительно отправлять на спецстоянки до внесения автомобилистами денежного залога в размере штрафа за такое правонарушение.

Согласно проекту документа автовладелец обязан будет оплатить и все расходы, связанные с перемещением и хранением транспортного средства. В случае если суд признает водителя невиновным, выплаченные им деньги будут возвращены. Необходимость внесения этих поправок, по мнению авторов инициативы, была продиктована низкой собираемостью штрафов с подвергнутых административному наказанию автовладельцев. Лишь порядка трети принятых постановлений по штрафам за пьяное вождение сегодня исполняется автомобилистами добровольно, что оборачивается недобором денежных средств в бюджет и дополнительной нагрузкой на службу судебных приставов.

В настоящее время за управление автомобилем в нетрезвом состоянии (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ), а также за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения (ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ) или отказ от прохождения медицинского освидетельствования (ст. 12.26 КоАП РФ) законодательством предусмотрено лишение прав на срок до двух лет, а также штраф в 30 тыс. руб.

В пресс-службе Минюста "Газете.Ru" заявили, что не могут оценить, как быстро может быть принят законопроект, поскольку документ находится на рассмотрении в Госдуме.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что внедрение залога автомобиля не будет эффективным и не поможет в борьбе с пьянством за рулем. "У нас уже и штрафы увеличивали, и продлевали срок лишения прав, однако ездить пьяными меньше не стали, – рассказал он "Газете.Ru". – Если законопроект будет принят, водители просто станут оформлять свои машины на кого-то другого".

По мнению Похмелкина, искоренить вождение в нетрезвом виде в России практически невозможно. "Понимаете, у нас будут пить за рулем до тех пор, пока в принципе будут пить. Здесь нужна не борьба с пьяными водителями, а серьезная антиалкогольная политика", – сказал эксперт.

Напомним, в середине 2015 года в России в рамках борьбы с нетрезвым вождением были внесены поправки в Уголовный кодекс – появилась ст. 264.1 УК РФ, которая предусматривает уголовное наказание за управление транспортным средством в нетрезвом виде лицом, которое ранее уже привлекалось к административной ответственности за пьяную езду или отказ от прохождение медицинского освидетельствования. Причем ответственность наступает, не только если нарушитель сядет за руль на период срока лишения за первое нарушение, но и в течение года после возврата водительских прав.

Согласно официальной статистике, за два года по этой статье правоохранительные органы привлекли к ответственности уже около 166 тыс. человек, большей части из которых при этом удалось избежать реального срока в колонии – они отделались штрафом или обязательными работами.

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