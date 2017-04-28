В России назвали "Автомобили года"

По итогам первых трех месяцев 2017 года реализация седана Lada Vesta составила 15 225 автомобилей, так что модель встала на третье место среди бестселлеров российского авторынка. Цена Vesta варьируется в диапазоне от 545 900 до 735 900 рублей.

Lada Largus в России представлен в нескольких модификациях - цельнометаллический фургон (цена - от 499 900 рублей), пяти- и семиместный универсалы (от 529 900 рублей) и их кросс-версии (674 900 рублей). В январе - марте было продано 5 371 Largus. Автомобиль оказался на 18-месте в рейтинге самых популярных машин страны.

По итогам конкурса Vesta стала победителем в номинации "Лучший автомобиль малого класса", а Largus Furgon занял первое место среди "мини-фургонов". Lada Vesta побеждает в премии "Автомобиль года" уже во второй раз - в 2016 году автомобиль был награжден в номинации "Новинка года". Largus в пятый раз подряд побеждает в престижной премии.

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