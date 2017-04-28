Автоновости

В России назвали "Автомобили года"

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Сегодня, 09:38.
Автоновости

Автомобилями года в России стали два модели Lada - Vesta и Largus. Лучшие машины выбирали в течение трех месяцев, в опросе участвовали 972 тысячи человек, пишет "Российская газета".

Lada Largus KUB.
Lada Largus KUB .Фото : drom.ru.

По итогам первых трех месяцев 2017 года реализация седана Lada Vesta составила 15 225 автомобилей, так что модель встала на третье место среди бестселлеров российского авторынка. Цена Vesta варьируется в диапазоне от 545 900 до 735 900 рублей.

Lada Largus в России представлен в нескольких модификациях - цельнометаллический фургон (цена - от 499 900 рублей), пяти- и семиместный универсалы (от 529 900 рублей) и их кросс-версии (674 900 рублей). В январе - марте было продано 5 371 Largus. Автомобиль оказался на 18-месте в рейтинге самых популярных машин страны.

По итогам конкурса Vesta стала победителем в номинации "Лучший автомобиль малого класса", а Largus Furgon занял первое место среди "мини-фургонов". Lada Vesta побеждает в премии "Автомобиль года" уже во второй раз - в 2016 году автомобиль был награжден в номинации "Новинка года". Largus в пятый раз подряд побеждает в престижной премии.

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