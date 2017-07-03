В России подешевели автомобильные регистраторы и навигаторы

Анализ показал: видеорегистраторы в январе 2015 года стоили в среднем 6 310 рублей. На сегодняшний день их средняя цена составляет 6 090 рублей. Это примерно на 3.5% дешевле. Дороже всего эти устройства стоили в середине 2016-го — тогда их цена была без малого 8 тыс. рублей.

Похожая ситуация и с GPS-навигаторами. В январе 2015-го их средняя цена составляла 7 831 рубль, а в июне 2016-го — чуть менее 7 тыс. рублей. Получается, за 30 месяцев цена упала на 10%. Летом 2015-го GPS-навигаторы продавали за 11 655 рублей в среднем — это была максимальная средняя цена.

Также исследователи рассмотрели средние цены по еще одной группе автотоваров - щеток стеклоочистителей. Выяснилось, что сегодня их можно купить по такой же цене, как и 2.5 года назад — примерно за 650 рублей в среднем. В первом полугодии 2015-го фиксировалось увеличение средней цены на "дворники" до тысячи рублей.

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