В России поменяют стандарт автомобильных номеров

Росстандарт уже опубликовал уведомление о разработке проекта нового стандарта. В течение двух месяцев продлится публичное обсуждение документа. Однако в общем доступе документа нет, он представляется только по запросу.

Как пишет издание, новый ГОСТ заработает не раньше 2019 года. При этом код региона, а также количество букв и цифр в госзнаках, вопреки сообщениям ряда СМИ, останутся без изменений.

Вячеслав Лысаков,

первый зампред комитета Госдумы по госстроительству:

Необходимость пересмотра стандартов номеров назрела давно. Нужно унифицировать наши знаки с европейскими. Большинство стран постсоветского пространства это уже сделали.

Господин Лысаков также отметил, что необходимо решить проблему, связанную с тем, что владельцы автомобилей с зарубежными номерами фактически не получают штрафов с камер и избегают ответственности.

Отметим, что разговоры о новом стандарте автомобильных номеров начались еще в 2016 году. Тогда инициативу объясняли тем, что в России чаще всего покупают мотоциклы зарубежного производства. А у таких моделей обычно площадка под задний номер меньше, чем российский знак. Даже использование номерных рамок не помогает решить эту проблему – номер мотоцикла может погнуться или даже оторваться от сильных порывов ветра во время движения. Схожая проблема есть и у некоторых зарубежных автомобилей, которые ездят по российским дорогам. Штатные отверстия на площадках для госзнаков на таких авто часто не совпадают с отверстиями на номерах.

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