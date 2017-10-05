В России построили мини-автомобиль с четырьмя моторами

У ситикара два имени — Zetta и El-Panda. В основе авто лежит универсальная платформа с расположенными под полом литий-ионными батареями. Ее можно масштабировать и использовать для электромобилей других размеров.

Максимальная мощность мотор-колеса Дуюнова составляет 18,1 кВт, а максимальный крутящий момент — 200 Нм. В сумме мотор-колеса развивают 98 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Литий-ионных батарей емкостью машине хватает на 200 км пробега на одной зарядке.

Кузов сделан по классической мелкосерийной технологии: сварной каркас из стальных труб обвешан панелями из стеклопластика. Авторы разработки намерены сертифицировать Zetta/El-Panda как тяжелый квадрицикл, но пока характеристики не вписываются в требования класса. Zetta/El-Panda слишком тяжелая и слишком мощная (снаряженная масса машины с учетом батарей составляет 820 кг, но если применить алюминиевый каркас, массу можно снизить до 555 кг)

"Будущее Zetta/El-Panda в тумане, как и будущее мотор-колес Дуюнова. Проекту требуются большие инвестиции" — заключает издание.

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