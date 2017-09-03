В России решили выделить полосы для общественного транспорта

"Это единственный возможный инструмент, чтобы справиться с нарастающим трафиком внутри городских агломераций, причем в городах-миллионниках", – цитирует министра ТАСС.

По словам Соколова, при развитии городской транспортной инфраструктуры приоритетом должно быть создание пешеходных зон и велосипедных дорожек, а также обеспечение преимущества общественному транспорту по сравнению с другими участниками движения. "Это кардинальное решение проблем с пробками в любом городе", — считает глава Минтранса.

Выделенные полосы для общественного транспорта создавались в Казани перед проведением Универсиады-2013 и чемпионата по водным видам спорта в 2015 году, причем водители активно протестовали против их появления. По окончании спортивных мероприятий полосы были ликвидированы.

В настоящее время движение общественного транспорта по отдельным полосам широко практикуется в Москве. Их создание входило в план "Город, удобный для жизни", разработанный в конце 2010 года мэром столицы Сергеем Собяниным, и было призвано снизить интенсивность автомобильных пробок в мегаполисе. В последние годы Центр организации дорожного движения (ЦОДД) наращивает количество выделенных полос на московских автотрассах за счет сужения остальных, уже имеющихся полос, пишет polit.ru.

Барнаульские эксперты заявляли altapress.ru о существующей проблеме. Внедрение выделенной полосы для автобусов и троллейбусов сделает общественный транспорт удобнее. Добираться с его помощью на работу или обратно в часы пик будет быстрее, чем на личном автомобиле. Опрос 134 автомобилистов Барнаула показал, что в таком случае каждый второй готов пересесть на общественный транспорт. Как следствие, это снизит заторы на дорогах.

Так, на проспекте Ленина в Барнауле целесообразно организовать выделенную полосу для движения автобусов и троллейбусов — к такому выводу пришла Анна Реброва, выпускница кафедры "Организация и безопасность дорожного движения" АлтГТУ, которая провела исследование для дипломного проекта.

Анна Реброва подсчитала пассажиропоток на проспекте Ленина, интенсивность движения личного и общественного транспорта, а также скорость потоков в разные часы. Полученные данные исследователь обработала по научно обоснованным методикам. Расчеты по формулам выполнены корректно и добросовестно, подтвердил заместитель заведующего кафедры, кандидат технических наук Сергей Павлов.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.