В России решили выделить полосы для общественного транспорта

Глава российского министерства транспорта Максим Соколов заявил, что считает целесообразным создание выделенных полос для общественного транспорта по всей стране.
"Это единственный возможный инструмент, чтобы справиться с нарастающим трафиком внутри городских агломераций, причем в городах-миллионниках", – цитирует министра ТАСС.
По словам Соколова, при развитии городской транспортной инфраструктуры приоритетом должно быть создание пешеходных зон и велосипедных дорожек, а также обеспечение преимущества общественному транспорту по сравнению с другими участниками движения. "Это кардинальное решение проблем с пробками в любом городе", — считает глава Минтранса.
Выделенные полосы для общественного транспорта создавались в Казани перед проведением Универсиады-2013 и чемпионата по водным видам спорта в 2015 году, причем водители активно протестовали против их появления. По окончании спортивных мероприятий полосы были ликвидированы.
В настоящее время движение общественного транспорта по отдельным полосам широко практикуется в Москве. Их создание входило в план "Город, удобный для жизни", разработанный в конце 2010 года мэром столицы Сергеем Собяниным, и было призвано снизить интенсивность автомобильных пробок в мегаполисе. В последние годы Центр организации дорожного движения (ЦОДД) наращивает количество выделенных полос на московских автотрассах за счет сужения остальных, уже имеющихся полос, пишет polit.ru.
Барнаульские эксперты заявляли altapress.ru о существующей проблеме. Внедрение выделенной полосы для автобусов и троллейбусов сделает общественный транспорт удобнее. Добираться с его помощью на работу или обратно в часы пик будет быстрее, чем на личном автомобиле. Опрос 134 автомобилистов Барнаула показал, что в таком случае каждый второй готов пересесть на общественный транспорт. Как следствие, это снизит заторы на дорогах.
Так, на проспекте Ленина в Барнауле целесообразно организовать выделенную полосу для движения автобусов и троллейбусов — к такому выводу пришла Анна Реброва, выпускница кафедры "Организация и безопасность дорожного движения" АлтГТУ, которая провела исследование для дипломного проекта.
Анна Реброва подсчитала пассажиропоток на проспекте Ленина, интенсивность движения личного и общественного транспорта, а также скорость потоков в разные часы. Полученные данные исследователь обработала по научно обоснованным методикам. Расчеты по формулам выполнены корректно и добросовестно, подтвердил заместитель заведующего кафедры, кандидат технических наук Сергей Павлов.
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