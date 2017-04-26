В России резко вырос спрос на грузовики

За январь-март значительно вырос спрос на иностранные грузовики. Так, продажи Mercedes выросли на 250%, а DAF — более чем на 500%. Лидером рынка грузовиков по-прежнему остается российский производитель KAMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось более 30% от общего объема.

О том, в каком состоянии находится рынок новых грузовиков в Алтайском крае, читайте в интервью с директором "Барнаульского автоцентра КамАЗ" Александром Лисицыным.

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