В России резко вырос спрос на грузовики

В марте 2017 года в России продано 5,5 тыс. новых грузовых автомобилей полной массой более 3,5 тонны. Это на 40% больше, чем в марте прошлого года. За первый квартал спрос на новые грузовики вырос на треть. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".
За январь-март значительно вырос спрос на иностранные грузовики. Так, продажи Mercedes выросли на 250%, а DAF — более чем на 500%. Лидером рынка грузовиков по-прежнему остается российский производитель KAMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось более 30% от общего объема.
О том, в каком состоянии находится рынок новых грузовиков в Алтайском крае, читайте в интервью с директором "Барнаульского автоцентра КамАЗ" Александром Лисицыным.
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