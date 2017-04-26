Автоновости

В России резко вырос спрос на грузовики

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Сегодня, 18:31.
Автоновости

В марте 2017 года в России продано 5,5 тыс. новых грузовых автомобилей полной массой более 3,5 тонны. Это на 40% больше, чем в марте прошлого года. За первый квартал спрос на новые грузовики вырос на треть. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

Участники автопробега на грузовиках Sсania доехали до Барнаула.
Участники автопробега на грузовиках Sсania доехали до Барнаула .Фото : Иван Кузьмин.

За январь-март значительно вырос спрос на иностранные грузовики. Так, продажи Mercedes выросли на 250%, а DAF — более чем на 500%. Лидером рынка грузовиков по-прежнему остается российский производитель KAMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось более 30% от общего объема. 

Статистика продаж новых грузовиков.
Статистика продаж новых грузовиков

О том, в каком состоянии находится рынок новых грузовиков в Алтайском крае, читайте в интервью с директором "Барнаульского автоцентра КамАЗ" Александром Лисицыным.

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