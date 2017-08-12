В России составили рейтинг самых непривлекательных машин для угонщиков

Список был сформирован с помощью определения коэффициента привлекательности машин для автоворов по каждой из востребованных на рынке моделей путем деления числа их угонов на каждую тысячу проданных экземпляров в 2016 году. В итоге у Lada Vesta этот показатель оказался равен 0,1, а у Škoda Rapid — 0,7.

Авторы исследования отмечают, что чешский седан заслуживает и первого места, поскольку его российский конкурент недавно вышел на рынок, а значит менее интересен угонщикам (рынок запчастей еще не сформировался, а новые авто на "вторичке" вызывают вопросы). Rapid тоже только что обновился, а потому наверняка улучшит результат по итогам 2017 года.

В топ-10 также вошли Škoda Octavia и Nissan Qashqai. Менее 10 угонов на каждую 1000 экземпляров зафиксировано также у Renault Sandero, Renault Duster и Nissan X-Trail.

Самый популярный в настоящее время автомобиль России Kia Rio занял 15-е место, его главный соперник — Hyundai Solaris — 20-е, уступив, в частности, Kia Spotage, Toyota RAV4 и Renault Logan.

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