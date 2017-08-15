В Тольятти будут выпускать спортивную Lada Vesta

В феврале 2018 года "АвтоВАЗ" начнет серийно выпускать LADA Vesta Sport с 1,8-литровым мотором мощностью до 149 л.с. В продажу заряженный седан поступит в апреле 2018 года. Об этом пишут автомобильные издания со ссылкой на паблик Russian Cars Industry.
Сообщество опубликовало фото LADA Vesta Sport Михаила Рябова, гендиректора Ижевского автозавода.
По данным источника, спорт-версия LADA Vesta получит усиленные тормоза, новые пружины и амортизаторы, подвеску со спортивными настройками, уменьшенный клиренс и оригинальный аэродинамический обвес.
Также в автомобиле установят модернизированную коробку передач и новые распредвалы. В салоне спортивной модификации седана будут установлены новые сидения с улучшенной боковой поддержкой, яркой прострочкой и нашивками "Vesta Sport".
Базовым вариантом двигателя будет 1,8-литровый мотор ВАЗ-21179. Благодаря замене распредвалов, измененной системы впуска и выпуска, а также новой калибровке инженеры увеличили его мощность его с 122 до 149 л.с. Не исключено, что в дальнейшем его форсируют до 180 л.с.
Менее мощная версия LADA VestaSport получит мотор от LADA Kalina NFR. Это 1,6-литровый агрегат, форсированный до 140 л.с.
Ранее представитель "АвтоВАЗа" заявлял, что завод не планирует ставить на серийные автомобили двигатели, которые выдают более 150 л.с.
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