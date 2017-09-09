В центре Барнаула из-за ДТП затруднено движение

В Барнауле в районе Нового рынка произошло ДТП. Во время движения столкнулись автобус и троллейбус. Из-за аварии на отрезке от пл. Октября до Нового рынка наблюдается пробка, сообщают подписчики сообщества "Барнаул22".

Согласно данным ресурса "Яндекс. Пробки", скорость движения автомобилей составляет 10 км/ч. Авария произошла примерно в 12 часов. Постепенно движение восстанавливается. Автомобилисты рекомендуют искать способы объезда. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.