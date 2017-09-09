Автоновости

В центре Барнаула из-за ДТП затруднено движение

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Сегодня, 12:33.
Автоновости

В Барнауле в районе Нового рынка произошло ДТП. Во время движения столкнулись автобус и троллейбус. Из-за аварии на отрезке от пл. Октября до Нового рынка наблюдается пробка, сообщают подписчики сообщества "Барнаул22".

ДТП в центре Барнаула.
ДТП в центре Барнаула. Фото : vk.com/barneos22.

Согласно данным ресурса "Яндекс. Пробки", скорость движения автомобилей составляет 10 км/ч.

Авария произошла примерно в 12 часов. 

ДТП в Барнауле 9 сентября.
ДТП в Барнауле 9 сентября.

Постепенно движение восстанавливается. Автомобилисты рекомендуют искать способы объезда. 

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