В центре Барнаула из-за ДТП затруднено движение

В Барнауле в районе Нового рынка произошло ДТП. Во время движения столкнулись автобус и троллейбус. Из-за аварии на отрезке от пл. Октября до Нового рынка наблюдается пробка, сообщают подписчики сообщества "Барнаул22".
Согласно данным ресурса "Яндекс. Пробки", скорость движения автомобилей составляет 10 км/ч.
Авария произошла примерно в 12 часов.
Постепенно движение восстанавливается. Автомобилисты рекомендуют искать способы объезда.
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