В центре Барнаула временно перекроют участок дороги

Сегодня, 16 августа, в Барнауле перекроют участок дороги по пр. Социалистическому от ул. Пушкина до ул. Ползунова. Это связано с тем, что здесь проведут инструктаж нарядов войск краевой национальной гвардии. Движение будет закрыто для всех видов транспорта с 14.30 до 15.30, сообщает сайт администрации города.

По данным комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, общественный транспорт в это время будет ходить по следующим схемам: маршруты №17, 73: …пр. Красноармейский — разворот на перекрестке с ул. Ползунова — пл.Спартака, в обратном направлении — по маршрутам;

маршрут №55: …пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту;

маршрут №34: …ул. Ползунова — пр. Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту;

маршруты №109, 109оп: …пр. Ленина — ул.Пушкина — пл.Спартака — пр. Красноармейский — разворот на перекрестке с ул. Гоголя — пр.Красноармейский, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;

маршрут №20: пл. Спартака — пр. Красноармейский — разворот на перекрестке с ул. Гоголя — пр. Красноармейский — ул. Ползунова, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту. Участников дорожного движения заранее просят выбирать маршруты объезда. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.