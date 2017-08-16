В центре Барнаула временно перекроют участок дороги

Сегодня, 16 августа, в Барнауле перекроют участок дороги по пр. Социалистическому от ул. Пушкина до ул. Ползунова. Это связано с тем, что здесь проведут инструктаж нарядов войск краевой национальной гвардии. Движение будет закрыто для всех видов транспорта с 14.30 до 15.30, сообщает сайт администрации города.
По данным комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, общественный транспорт в это время будет ходить по следующим схемам:
- маршруты №17, 73: …пр. Красноармейский — разворот на перекрестке с ул. Ползунова — пл.Спартака, в обратном направлении — по маршрутам;
- маршрут №55: …пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту;
- маршрут №34: …ул. Ползунова — пр. Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту;
- маршруты №109, 109оп: …пр. Ленина — ул.Пушкина — пл.Спартака — пр. Красноармейский — разворот на перекрестке с ул. Гоголя — пр.Красноармейский, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;
- маршрут №20: пл. Спартака — пр. Красноармейский — разворот на перекрестке с ул. Гоголя — пр. Красноармейский — ул. Ползунова, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту.
Участников дорожного движения заранее просят выбирать маршруты объезда.
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