В центре Барнаула иномарка врезалась в стену дома

ДТП у "России" в Барнауле. Фото : Руслан Аюбов, vk.com/barneos22. ДТП у "России" в Барнауле. Фото : Руслан Аюбов, vk.com/barneos22. ДТП у "России" в Барнауле. Фото : Руслан Аюбов, vk.com/barneos22.

Автомобиль Lexus, за рулем которого была девушка, врезался в стену дома, сообщают подписчики Barnaul 22. Также очевидцы заметили, что машине находился ребенок. Возможно, девушка не справилась с управлением.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

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