В центре Барнаула иномарка врезалась в стену дома

Вечером 10 августа в центре Барнаула, у ТЦ "Россия" на пр.Ленина, произошло ДТП.
ДТП у "России" в Барнауле. Фото : Руслан Аюбов, vk.com/barneos22.
ДТП у "России" в Барнауле. Фото : Руслан Аюбов, vk.com/barneos22.
ДТП у "России" в Барнауле. Фото : Руслан Аюбов, vk.com/barneos22.
Автомобиль Lexus, за рулем которого была девушка, врезался в стену дома, сообщают подписчики Barnaul 22. Также очевидцы заметили, что машине находился ребенок. Возможно, девушка не справилась с управлением.
Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.