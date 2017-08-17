В центре Новосибирска перевернулась маршрутка с пассажирами

17 августа на Красном проспекте в Новосибирске маршрутная "Газель" с пассажирами попала в ДТП. Машина перевернулась и легла на бок на площади Калинина.
В Новосибирске перевернулась "Газель" с пассажирами. 17 августа 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске перевернулась "Газель" с пассажирами. 17 августа 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске перевернулась "Газель" с пассажирами. 17 августа 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске перевернулась "Газель" с пассажирами. 17 августа 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске перевернулась "Газель" с пассажирами. 17 августа 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске перевернулась "Газель" с пассажирами. 17 августа 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске перевернулась "Газель" с пассажирами. 17 августа 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске перевернулась "Газель" с пассажирами. 17 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске перевернулась "Газель" с пассажирами. 17 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске перевернулась "Газель" с пассажирами. 17 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске перевернулась "Газель" с пассажирами. 17 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске перевернулась "Газель" с пассажирами. 17 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске перевернулась "Газель" с пассажирами. 17 августа 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk.
На месте происшествия работают полицейские, медики, а также пожарные. Так как из "Газели" на дорогу разлился бензин, автомобиль залили пеной. По данным очевидцев в сообществе АСТ-54, никто из бывших в маршрутке людей серьезно не пострадал.
По предварительной информации, авария произошла потому, что водитель "Газели" не пропустил автомобиль Toyota Chaser, пишет "Инцидент Новосибирск".
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