Автоновости

В центре Новосибирска перевернулась маршрутка с пассажирами

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Сегодня, 11:37.
Фоторепортажи

17 августа на Красном проспекте в Новосибирске маршрутная "Газель" с пассажирами попала в ДТП. Машина перевернулась и легла на бок на площади Калинина.

На месте происшествия работают полицейские, медики, а также пожарные. Так как из "Газели" на дорогу разлился бензин, автомобиль залили пеной.  По данным очевидцев в сообществе АСТ-54, никто из бывших в маршрутке людей серьезно не пострадал.

По предварительной информации, авария произошла потому, что водитель "Газели" не пропустил автомобиль Toyota Chaser, пишет "Инцидент Новосибирск".

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