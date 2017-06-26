Видео. Для верующих и любителей экстрима: алтайский священник завел блог "Поп на джипе"

Настоятель храма в селе Хмелевка Заринского района и поклонник внедорожных экспедиций по тайге Павел Корчагин ведет видеоблог на YouTube под названием "Поп на джипе". За пять месяцев он опубликовал более полусотни видео.
Павел Корчагин,
священник:
Снимаю о жизни сельского попа, о реалиях деревенской жизни, о красоте и суровости тайги, о внедорожных путешествиях и приключениях, а также рассказываю о проблемах в селах и о том, в каком бедственном положении находятся сегодня деревни и как они вымирают. О том как "типа ремонтируют" дороги. О том, как к некоторым деревням невозможно проехать. Также на моем канале можно найти мои мысли на духовные и житейские темы.
Как рассказал Павел Корчагин altapress.ru, своим блогом он в том числе хочет "стереть стереотипы о зажравшихся и ленивых попах".
Центральная тема видеоблога — внедорожные приключения в дремучей и непролазной тайге. У Павла есть подготовленная для бездорожья "Нива". Корчагин часто принимает участие в экспедициях и соревнованиях внедорожных клубов Алтая и Кузбасса.
Основную аудиторию блога "Поп на джипе", по словам его автора, составляют любители бездорожья и внедорожников, верующие или сочувствующие православию, а также романтики деревенской жизни.
В планах Павла Корчагина — развивать миссионерско-социальный проект "Колесницы offroad". Его цель — осветить жизнь приходов в отдаленных деревнях, рассказать о проблемах и трудностях сельских священников и приходской жизни Алтайского края, Республики Алтай и Кемеровской области.
Также Павел мечтает приобрести мотоцикл эндуро и снимать видео об экстремальных приключениях в тайге не только не четырехколесном, но и на двухколесном транспорте.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.