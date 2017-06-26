Видео. Для верующих и любителей экстрима: алтайский священник завел блог "Поп на джипе"

Павел Корчагин,

священник:

Снимаю о жизни сельского попа, о реалиях деревенской жизни, о красоте и суровости тайги, о внедорожных путешествиях и приключениях, а также рассказываю о проблемах в селах и о том, в каком бедственном положении находятся сегодня деревни и как они вымирают. О том как "типа ремонтируют" дороги. О том, как к некоторым деревням невозможно проехать. Также на моем канале можно найти мои мысли на духовные и житейские темы.

Как рассказал Павел Корчагин altapress.ru, своим блогом он в том числе хочет "стереть стереотипы о зажравшихся и ленивых попах".

Центральная тема видеоблога — внедорожные приключения в дремучей и непролазной тайге. У Павла есть подготовленная для бездорожья "Нива". Корчагин часто принимает участие в экспедициях и соревнованиях внедорожных клубов Алтая и Кузбасса.

Основную аудиторию блога "Поп на джипе", по словам его автора, составляют любители бездорожья и внедорожников, верующие или сочувствующие православию, а также романтики деревенской жизни.

В планах Павла Корчагина — развивать миссионерско-социальный проект "Колесницы offroad". Его цель — осветить жизнь приходов в отдаленных деревнях, рассказать о проблемах и трудностях сельских священников и приходской жизни Алтайского края, Республики Алтай и Кемеровской области.

Также Павел мечтает приобрести мотоцикл эндуро и снимать видео об экстремальных приключениях в тайге не только не четырехколесном, но и на двухколесном транспорте.

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