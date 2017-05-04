Видео. Девочка регулировала движение, чтобы другие дети перешли дорогу

В ролике видно, как школьница уверенным жестом остановила автомобиль, чтобы через дорогу могли перейти другие дети и собака.

Собака от переизбытка чувств перебежала проезжую часть туда и обратно. После того, как все оказались на нужной стороне дороги, девочка символичным жестом разрешила автомобилю двигаться дальше.

Видеоролик и сделанные из него гифки собрали в сети множество восхищенных комментариев. Пользователи отметили, что движения девочки были профессиональными, как у настоящего регулировщика, пишет "Росбалт".

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