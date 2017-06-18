17 июня в Барнауле прошла битва внедорожников, на которой водители сражались за участок земли в "Фирсовой слободе". В сети начинают появляться видео с этого зрелищного мероприятия. Одно из них - шоу от экскаваторов, в котором они "строят" с помощью ковшей различные фигуры и демонстрируют их синхронно под вдохновляющую музыку.
Видео. Эпичное шоу от двух эксковаторов на битве внедорожников в Барнауле
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