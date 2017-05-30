Видео. Гонщик чудом выжил в чудовищной аварии

Инцидент произошел на 50-м круге гонки. Причиной аварии стало столкновение Диксона с другим гонщиком, который не справился с управлением при выходе из поворота. В результате удара болид новозеландца подлетел вверх, ударился о заграждение трассы и несколько раз перевернулся.

Участники аварии остались целы за счет устойчивых кокпитов. Травмы получил фотограф, работавший неподалеку от заградительных барьеров. Его отправили в больницу на медицинское обследование, пишет "Росбалт".

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.