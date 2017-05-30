Видео. Гонщик чудом выжил в чудовищной аварии

Новозеландский спортсмен Скотт Диксон из команды Chip Ganassi Racing попал в серьезную аварию на гонке "500 миль Индианаполиса".
Инцидент произошел на 50-м круге гонки. Причиной аварии стало столкновение Диксона с другим гонщиком, который не справился с управлением при выходе из поворота. В результате удара болид новозеландца подлетел вверх, ударился о заграждение трассы и несколько раз перевернулся.
Участники аварии остались целы за счет устойчивых кокпитов. Травмы получил фотограф, работавший неподалеку от заградительных барьеров. Его отправили в больницу на медицинское обследование, пишет "Росбалт".
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