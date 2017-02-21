Видео и фотофакты. Как алтайские ДПСники помогают водителям в сильную метель

Алтайские сотрудники ГИБДД помогают водителям во время бурана. Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю. Алтайские сотрудники ГИБДД помогают водителям во время бурана. Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю. Алтайские сотрудники ГИБДД помогают водителям во время бурана. Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю. Алтайские сотрудники ГИБДД помогают водителям во время бурана. Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю. Алтайские сотрудники ГИБДД помогают водителям во время бурана. Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю. Алтайские сотрудники ГИБДД помогают водителям во время бурана. Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Так 21 февраля на 129 км трассы Барнаул—Рубцовск инспекторы Алейской ГАИ Сергей Абакумов и Игорь Романюк помогли рубцовчанину, чей автомобиль съехал с дороги. Водитель "Тойоты" возвращался домой из столицы края. Из-за плохой видимости он не справился с управлением и забуксовал. Сотрудники ГИБДД привлекли проезжавший мимо транспорт и освободили застрявший автомобиль. Благодарный водитель продолжил свой путь до ближайшего автосервиса.

А днем ранее в райцентре Краснощеково инспектор дорожно-патрульной службы Роман Польников и инспектор по пропаганде Роман Ершов оказали помощь водителю, чей автомобиль забуксовал в сугробе. Мужчина не мог самостоятельно выбраться из снежного заноса. Инспекторы с помощью служебного внедорожника вытянули "Жигули".

21 февраля на автодороге Алейск—Чарышское сотрудники Усть-Калманской Госавтоинспекции Сергей Соболев и Алексей Сколотин оказали помощь сразу нескольким водителям, попавшим в "снежный плен".

Инспекторы привлекли спецтехнику для расчистки дороги. А после сопроводили спасенных до места следования.

Также во вторник 15 машин попали в пургу на автодороге К-02 от Барнаула до поселка Комсомольский. В условиях нулевой видимости водители не могли продолжать свой путь.

Сотрудники ДПС Степан Покидов и Сергей Васильев сформировали колонну и сопровождали ее на служебном автомобили с включенными проблесковыми маяками проследовала до населенного пункта.

Сотрудники ГИБДД продолжают мониторить дорожную обстановку и оказывать помощь водителям, попавшим в трудную ситуацию на дороге. При этом, Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными, и по возможности воздержаться от поездок.