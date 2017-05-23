Видео и фотофакты. Стилист из Саратова разделась, чтобы протестовать против ям на дорогах

Полуобнаженная девушка этой акцией хотела привлечь внимание к состоянию дорог в городе. По ее словам, на фотосессию она решилась из-за... плохой погоды, пишет Sarnovosti.ru. Ее перфоманс вызвал большой интерес как у местных, так и у федеральных СМИ.

Анна Москвичева,

стилист:

Я в шоке до сих пор! Не ожидала такого, все обсуждают, комментируют. Приятно, конечно, но неожиданно, даже голова разболелась. Цели, что вот сяду в лужу и покажу администрации плохие дороги, у меня не было. Надоели эти продолжительные дожди, непогода, решила поднять себе настроение, не дожидаясь лета. Да и фламинго к сезону купила, достала, надули его и с мужем и моим фотографом Светланой Варфоламеевой вышли на улицу.

Как призналась Москвичева, ей очень надоели лужи на дорогах Саратова.

Анна Москвичева,

стилист:

До декрета я работала экономистом в сфере энергетики, прошла школу моделей. Потом родила и из одного декрета плавно перешла в другой. Каждый день детей возить в садик непросто, выходишь из дома и хоть плыви до машины. Вот все и сошлось в одно - "невыгуленный" фламинго, дожди, лужи, дети.

Сейчас Анна работает стилистом, помогая желающим создавать оригинальные фотопроекты, в число которых попали и эти съемки в купальнике на фоне лужи.

А чем вы занимались в воскресенье вечером? 😜🌊 п.с. Бэк с фотосессии смотрите на яндекс новости Саратов)))) они оперативнее подготовили материал 😂 #девушканарозовомфламинго #дорогироссии #этосаратовдетка Публикация от Стилист Anna Moskvicheva (@moskvi_anna) Май 22 2017 в 12:20 PDT

А тем временем в Красноярске люди решили тоже оригинально протестовать против ям, посадив в одну из них фигуру знаменитого кротика из чехословацкого мультика:

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.