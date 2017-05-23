Видео и фотофакты. Стилист из Саратова разделась, чтобы протестовать против ям на дорогах

Анна Москвичева сделала пляжную фотосессию на фоне огромной лужи на одной из дорог Саратова. Стилист была в красном купальнике и шляпе. Возлежала она на надувном розовом фламинго.
Полуобнаженная девушка этой акцией хотела привлечь внимание к состоянию дорог в городе. По ее словам, на фотосессию она решилась из-за... плохой погоды, пишет Sarnovosti.ru. Ее перфоманс вызвал большой интерес как у местных, так и у федеральных СМИ.
Анна Москвичева,
стилист:
Я в шоке до сих пор! Не ожидала такого, все обсуждают, комментируют. Приятно, конечно, но неожиданно, даже голова разболелась. Цели, что вот сяду в лужу и покажу администрации плохие дороги, у меня не было. Надоели эти продолжительные дожди, непогода, решила поднять себе настроение, не дожидаясь лета. Да и фламинго к сезону купила, достала, надули его и с мужем и моим фотографом Светланой Варфоламеевой вышли на улицу.
Вот это день у меня сегодня 🔥🔥🔥 если честно, не ожидали мы с @varfolomeevaphoto такого накала страстей 😅 мне очень приятно, что наш фотопроект заинтересовал и мы получили от Вас обратную связь 🙌🏻 ❤️Завтра планируем новую локацию, которую мы не успели отснять в воскресенье. Надеюсь получится показать процесс съёмки в прямом эфире 🙌🏻ссылка в шапке профиля ☝🏻#мызакрасивыйсаратов #путешествиярозовогофламинго #этосаратовдетка #розовыйфламинго
Как призналась Москвичева, ей очень надоели лужи на дорогах Саратова.
Анна Москвичева,
стилист:
До декрета я работала экономистом в сфере энергетики, прошла школу моделей. Потом родила и из одного декрета плавно перешла в другой. Каждый день детей возить в садик непросто, выходишь из дома и хоть плыви до машины. Вот все и сошлось в одно - "невыгуленный" фламинго, дожди, лужи, дети.
Сейчас Анна работает стилистом, помогая желающим создавать оригинальные фотопроекты, в число которых попали и эти съемки в купальнике на фоне лужи.
А тем временем в Красноярске люди решили тоже оригинально протестовать против ям, посадив в одну из них фигуру знаменитого кротика из чехословацкого мультика:
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