Видео и фотофакты. В Новосибирске перевернулся КамАЗ с прицепом и рассыпал грунт по дороге

Вечером 21 мая в Новосибирске КамАЗ с прицепом, груженый землей, перевернулся на улице Ипподромской, сообщает АСТ-54.
В Новосибирске перевернулся КамАЗ с прицепом. 21 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске перевернулся КамАЗ с прицепом. 21 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске перевернулся КамАЗ с прицепом. 21 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске перевернулся КамАЗ с прицепом. 21 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске перевернулся КамАЗ с прицепом. 21 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске перевернулся КамАЗ с прицепом. 21 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске перевернулся КамАЗ с прицепом. 21 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске перевернулся КамАЗ с прицепом. 21 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Авария случилась напротив торгового центра "Аура". Грузовик, по данным очевидцев, поехал на мигающий желтый свет на скорости выше 60 км/ч. Водитель не справился с управлением, дернул рулём на кочке, и машину понесло в бок. В результате КамАЗ опрокинулся, а грунт из кузова и прицепа рассыпался по дороге. По данным мобильного приложения "Автоспас", перед грузовиком переходил дорогу пешеход, водитель экстренно затормозил, что и привело к опрокидыванию.
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