Видео и фотофакты. В Новосибирске поймали женщину, красившую из баллончика припаркованные автомобили

В Новосибирске автовладельцы задержали женщину, подозреваемую в порче автомобилей. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске автовладельцы задержали женщину, подозреваемую в порче автомобилей. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске автовладельцы задержали женщину, подозреваемую в порче автомобилей. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске автовладельцы задержали женщину, подозреваемую в порче автомобилей. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске автовладельцы задержали женщину, подозреваемую в порче автомобилей. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске автовладельцы задержали женщину, подозреваемую в порче автомобилей. Фото : vk.com/incident_nsk.

По словам потерпевших, машины раскрашивали во дворе дома № 3 по улице Белинского, а пойманная с баллончиком женщина оказалась жительницей соседнего дома (улица Лескова, 15), пишет "Инцидент Новосибирск". Владелец иномарки, у которой жильцы задержали "народную мстительницу", сообщил, что его машина подверглась такой раскраске уже в четвертый раз.

Потерпевшие вызвали полицию. Дама была доставлена в отделение.

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