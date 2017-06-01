Видео и фотофакты. В Новосибирске поймали женщину, красившую из баллончика припаркованные автомобили

Жительница Новосибирска выбрала необычный способ борьбы с паркующимися во дворе автомобилями. Женщина раскрашивала машинам номера, бампера, фары и двери. "Художницу" не могли поймать полгода. И вот накануне автовладельцы задержали женщину с поличным.
По словам потерпевших, машины раскрашивали во дворе дома № 3 по улице Белинского, а пойманная с баллончиком женщина оказалась жительницей соседнего дома (улица Лескова, 15), пишет "Инцидент Новосибирск". Владелец иномарки, у которой жильцы задержали "народную мстительницу", сообщил, что его машина подверглась такой раскраске уже в четвертый раз.
Потерпевшие вызвали полицию. Дама была доставлена в отделение.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.