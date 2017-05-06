Видео и фотофакты. В Новосибирске пожарные не смогли проехать к горящему внедорожнику

6 мая во дворе одного из домов в Горском микрорайоне Новосибирска загорелись два автомобиля. Вначале заполыхал внедорожник Lexus. После огонь перекинулся на стоящий рядом ВАЗ-2107.
В Новосибирске загорелись два автомобиля. 6 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске загорелись два автомобиля. 6 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске загорелись два автомобиля. 6 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске загорелись два автомобиля. 6 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске загорелись два автомобиля. 6 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске загорелись два автомобиля. 6 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске загорелись два автомобиля. 6 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске загорелись два автомобиля. 6 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Отечественный седан жильцы дома смогли оттащить в сторону и потушили с помощью автомобильного огнетушителя. Lexus так спасти не удалось, сообщают очевидцы в паблике АСТ-54.
Приехавшим пожарным подобраться на машине к месту возгорания мешали другие припаркованные во дворе автомобили. Однако огнеборцы сумели погасить пламя с помощью гидранта. Но к тому времени внедорожник сильно пострадал от пожара.
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